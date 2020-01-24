Diyarbakır'da Kamu Eczacıları Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kamu Eczacıları Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da Kamu Eczacıları Bölge Çalıştayı'nda kamu eczacılarının sorunları tartışıldı.

Diyarbakır'da Kamu Eczacıları Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi, System.String[]

Diyarbakır'da Kamu Eczacıları Bölge Çalıştayı'nda kamu eczacılarının sorunları tartışıldı.

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'deki kamu eczacıları katıldı.

Bölgedeki eczacı odalarıyla görüşmelerin de yapıldığı çalıştayda, görüş ve öneriler sonucunda planlamalar yapıldı.

Çalıştayda konuşan Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen ve kamu eczacılarının sorunlarının tartışıldığı çalıştayı önemli bulduğunu söyledi.

Tüm Kamu Eczacılar Derneği (TÜKED) Başkanı Mustafa Önen ve Prof. Dr. Kutay Demirkan'ın da katıldığı çalıştayda, "Özlük Hakları ve Eczacı İstihdamı", "7. Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi için Poster ve Bildiri Hazırlama" konusunda bilgi verildi.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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