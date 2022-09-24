Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

24.09.2022 18:10
Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bağlar, Silvan, Hani, Çermik, Ergani ve Bismil ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlardan farklı tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu olaylara karıştığı tespit edilen M.C.K. ve H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, monitör, fotokopi makinesi, bilgisayar kamerası ve yazıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C.K. ve H.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'hırsızlık' suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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