Diyarbakır'da kamulaştırılan yapının yıkımı gerçekleşti - Son Dakika
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Diyarbakır'da kamulaştırılan yapının yıkımı gerçekleşti

11.04.2022 13:32
Diyarbakır'da kamulaştırılan yapının yıkımı gerçekleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, imar planına göre yolda kalan yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, imar planına göre yolda kalan yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkez Bağlar ilçesi Medine Bulvarı'nda imar planına göre yolda kalan yapıyı kamulaştırdı.

Belediye ekipleri, caddede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkımın ardından çıkan molozlar kamyonlarla hafriyat döküm sahasına taşındı.

Şeyhşamil Mahallesi'nde yer alan Medine Bulvarı'nda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla Medine Bulvarı ve Mezarlıklar Caddesi'nin kesiştiği Karacadağ Bulvarı'ndaki kavşak yeniden düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kamulaştırılan yapının yıkımı gerçekleşti - Son Dakika


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