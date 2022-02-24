Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

24.02.2022 12:05
Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesinde sabah saatlerinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra kentteki devlet hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlattıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

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Diyarbakır, Kamyonet, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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