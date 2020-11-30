Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisi yaralayan zanlı tutuklandı

30.11.2020 13:43
Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisi yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisin ağır yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili aynı soruşturma kapsamında yakalanan 3 zanlı daha cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisin ağır yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili aynı soruşturma kapsamında yakalanan 3 zanlı daha cezaevine gönderildi.

Diyarbakır-Eğil kara yolunda 4 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin durdurmak istediği 44 AAE 678 plakalı kamyonetin polis aracına çarpmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyonet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Polisin yaralanmasına neden olan zanlıyla tutuklanan diğer şüphelilerin akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları öne sürüldü.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi süren yaralı polis N.O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 gün önce Diyarbakır-Elazığ kara yolunda takibe aldıkları 44 AAE 678 plakalı kamyoneti durdurmaya çalışmış, sürücü aracını polis ekiplerinin üzerine sürmüştü.

Olayda ekip aracındaki 3 polis memurundan Kıdemli Başpolis N.O. ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatılmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır, Akaryakıt, Kamyonet, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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