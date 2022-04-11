Diyarbakır'da kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıldı

11.04.2022 14:38
Diyarbakır'da kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesi Sultan Sasa ve Talaytepe'de kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesi Sultan Sasa ve Talaytepe'de kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde kanalizasyon hatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Atık su Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, Sultan Sasa Bulvarı Diyarbakır D Tipi Cezaevi kampüsüne ait ve Talaytepe 4009 sokakta bulunan kanalizasyon hatlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

2 bin 71 metre kanalizasyon hattı elden geçirildi

3 kombine vidanjör, kazıcı-yükleyici, ekskavatör, su tankeri, 2 kanal görüntüleme aracı ve 27 personelin katılımıyla 41 kanalizasyon bacası ile 2 bin 71 metre kanalizasyon şebeke hattı temizlendi.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan çalışmada, 3 el temizlik ekibi de kanalizasyon hatlarını atılan hafriyat ve evsel atıklardan arındırdı.

Çalışmada kullanılan 2 kanal görüntüleme aracı da kanalizasyon hatlarında oluşan arızaları tespit etti.

Ekipler, tarafından kanalizasyon şebekelerinden çıkarılan hafriyat ve evsel atıklar bertaraf edilmek üzere çöp depolama sahasına nakledildi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekipler tarafından yürütülen kapsamlı temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

Vatandaşların mağdur olmaması ve genel olarak halk sağlığını korumak için kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Tutşi, sistemin tam randımanlı çalışması için kanalizasyon hatlarına evsel atık ve hafriyatların atılmaması gerektiğini aktardı.

Kanalizasyon hatlarında oluşan atıkların DİSKİ'ye belirli bir maliyetinin olduğuna dikkat çeken Tutşi, vatandaşların duyarlı davranmasını istedi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 'Ramazan Baharı' etkinlikleri devam ediyor Diyarbakır'da 'Ramazan Baharı' etkinlikleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Sasa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Alkometre uzatan polis memurunun babası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı! O eğlenceli anlar sosyal medyada ilgi gördü
14:29 Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu
14:26 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
14:18 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş
14:12 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan" atışması sürüyor: Hadi başka kapıya!
14:06 Beşiktaş'da yaşanan değişimi Ceyhun Kazancı açıkladı! Larin, Pjanic ve Batshuayi ile yollar ayrılıyor
14:01 Putin'in yeni generali Alexander Dvornikov için ilk yorum ABD'den geldi: Ukrayna'da gaddarlık yapan birisi
13:58 Mansur Yavaş "Bir belediye başkanı sadece işini yapmalı" derken İmamoğlu'nu mu kast etti?
13:57 Başak Dizer bebeklerine neden "Kurt" ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı
13:55 Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 14:44:25. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement