Diyarbakır'da kanatları kesilmiş halde bulunan kara leylek doğaya salındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kanatları kesilmiş halde bulunan kara leylek doğaya salındı

04.05.2022 11:02
Diyarbakır'da kanatları kesilmiş halde bulunan kara leylek doğaya salındı

Diyarbakır kırsalında bulunan, göç yolunda kanat tüyleri kesildiği için uçma yetisini kaybeden "kara leylek", tedavi ve rehabilitasyonun ardından 8 ay sonra doğayla buluştu.

Diyarbakır kırsalında bulunan, göç yolunda kanat tüyleri kesildiği için uçma yetisini kaybeden "kara leylek", tedavi ve rehabilitasyonun ardından 8 ay sonra doğayla buluştu.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, Türkiye'de nadir de olsa insanlardan izole yerlerde yuva kuruyor. Yaklaşık 8 ay önce Dicle Vadisi'nde vatandaşlar tarafından, kanat tüyleri kesilmiş halde bulunan kara leyleğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğünce götürüldüğü Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlandı.

Uçamadığı için göç mevsiminde Diyarbakır'da misafir edilen kara leylek yaşam alanına uygun olan Çermik ilçesindeki Şeyhandede Şelalesi bölgesinde ekiplerce 3 şahin ile doğaya salındı.

"Getirildiğinde kanat tüyleri kesilmiş ve evcilleştirilmeye çalışılmıştı"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Ana Bilim Dalı Başkanı ve merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Alaettin Kaya, AA muhabirine, uzman veteriner hekimlerce uygulanan tedavi ve rehabilitasyonun ardından kara leyleğin doğayla buluşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

"Geçen yıl bize getirildiğinde kanat tüyleri kesilmiş ve evcilleştirilmeye çalışılmıştı." diyen Kaya, bu süreçte yeterince beslenemediği için zayıf kaldığını söyledi.

Kaya, "Kanat tüylerini çektik. Tabii tüylerin uzaması zaman alıyor. Bu sırada da göç zamanını kaçırdı." dedi.

Kara leyleğin kış mevsimini merkezde geçirdiğini anlatan Kaya, ilkbaharda kuzeye doğru göçün yeniden başladığını aktardı.

Kaya, "Misafirimizin tedavisi bitti, iyileştirdik. En büyük sıkıntısı evcilleştirilmeye çalışılmasından kaynaklıydı. Doğadan koparıp evcilleştirmeye çalıştığınızda bu zaten olmayacak. Büyük ihtimal bu, hayvanın hayatına mal olur. İnsanlardan ricamız ne bunları evcilleştirmeye çalışmaları ne de başka bir amaçla bunları doğadan alıp beslemeleri. Bu hayvanlar doğasında kalsın." diye konuştu.

"Bebek gibi bakımı yapıldı"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, asli görevlerinden birinin de yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin kurulduğunu ifade eden Çörtük, 1,5 yılda merkeze getirilen 300 yaralı yaban hayvanın tedavisi yapılarak, doğaya bırakıldığını aktardı.

Çörtük, özel misafirleri olan kara leyleğe de özenle bakıldığını vurgulayarak, "Nesli tehlike altında olan özel bir türümüz. Merkezimizde bir bebek gibi bakımı yapıldı. Bugün de önemli bir yerde doğal yaşam ortamına salınmasını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yaralı bir yaban hayvan görüldüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi çağrısında bulunan Çörtük, insanlar tarafından yaban hayvanlarına yapılan olumsuz müdahalelere karşı kara avcılığı kanunu kapsamında işlem yapıldığını kaydetti.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Diyarbakır, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kanatları kesilmiş halde bulunan kara leylek doğaya salındı - Son Dakika


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