Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu birliğiyle düzenlenen "Ağlayan Karanfil Azerbaycan" etkinliğinde, 1990 yılında yaşanan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamı şehitleri anıldı.

DÜ Kongre ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Katliamı anlatan slayt sunumunun ardından konuşan DÜ Rektörü Talip Gül, çok önemli bir günü hatırlamak ve hatırlatmak için bu programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sovyetler Birliğinin Kızıl Ordusu tarafından bağımsızlık mücadelesi veren sivillere ateş açılarak adeta bir katliam yaşandığını anımsatan Gül, "O gece 184 kişi şehit oldu. 700 civarında kişi de yaralı ve gazi olmuştur. Azerbaycan bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmemiş daha sonra büyük bir coşkuyla bağımsızlığını ilan etmiştir." dedi.

Gül, üniversite olarak Azerbaycan'daki bazı üniversiteler ile kardeşlik protokolü uygulamaya başlayacaklarını ifade etti.

- "Azerbaycan'la kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecek"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da kardeş Azerbaycan tarihinde hem üzüntü hem de özgürlük meşalesini yakan 20 Ocak şehitlerini rahmetle andı.

"Kardeşliğimiz Azerbaycan'la bir millet iki devlet olarak inşallah kıyamete kadar devam edecek." diyen Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Yaşadıklarımız birbirine çok benziyor. Bu iki kardeş milletin ilelebet payidar olması her geçen gün güçlü olarak geleceğe doğru yol alması gerçekleşirken, içerideki ve dışarıdaki ihanet çeteleri ve düşman sürüleri hiç eksilmiyor. 20 Ocak'a bakarken hepimizin aklına 15 Temmuz gelmiştir. Hiç merak etmeyin göğsü imanla dolu olan yürekleri, sineleri, top da yıkamaz, tank da yıkamaz. Hiçbir düşman yıkamaz. O gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin yüreklerinde ki özgürlük aşkını, vatanına milletine sahip çıkma iradesini tankıyla, topuyla, mermisiyle yıkmak istediler. Ama yıkılan onlar oldu."

Güzeloğlu, iki ülkenin ortak tarihindeki ihanet, katliam ve varlığını tehdit eden düşmanlıkların milletin ve devletin gücüyle geride bırakıldığını belirterek, iki kardeş ülkenin bayrağından, duruşundan ve tek millet anlayışından aldığı ilhamla geleceğe doğru çok güçlü bir şekilde yol alacağını vurguladı.

Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"İktisadi anlamda bugün her iki ülkenin birleşmesi büyük bir enerji, bir sinerji doğurmuştur. İki ülke bölgesinde barışa hizmet eden ve küresel ölçekte istikrarı temin eden iki büyük ve güçlü kardeş ülke olmuştur. Allah bu kardeşliğimiz daim eylesin."

- "Dost kardeş ülke Türkiye bize her alanda destek oldu"

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev da Azerbaycan'dan selam getirdiğini ve Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Guluyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesini istediklerini vurgulayarak, "Bağımsızlık mücadelemizi nesilden nesile aktardık. 1990 yılında 20 Ocak'ta yaşanan katliamdan sonra bağımsızlığımız için adım atmaya başladık. Çok katliamlar geldi başımıza, topraklarımız işgal edildi. Ama bağımsızlığımızı kazandık." diye konuştu.

DÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oktay Bozan, Azerbaycan Türkiye ilişkilerini önemini değinerek, Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecinde verdiği mücadeleyi anlattı.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.