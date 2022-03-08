DİYARBAKIR'DA KANSERLE MÜCADELE EDEN 150 KADIN İÇİN MORAL GECESİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da kanserle mücadele eden 150 kadın için, iş insanları ve bazı dernekler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde moral gecesi düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte, bazı dernekler ile iş insanlarının girişimleriyle kanserle mücadele eden 150 kadın için moral gecesi düzenlendi. Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen etkinliğe, kanser tedavisi gören 150 kadın, sivil toplum kuruluşları ve yakınları katıldı. Akşam yemeğinin ardından kadınlar yerel sanatçılar eşliğinde halay çekti. Geceye, tanınmış birçok kişinin gönderdiği görüntülü mesajlar da sinevizyon aracılığıyla kadınlara izlettirildi.

'DİMDİK AYAKTA DURMAYA ÇALIŞTIM'

Eşinden şiddet gören ve 16 yaşında kanser olduğunu öğrendiğini belirten Remziye Akgün (30), 14 yıldır hastalıkla mücadele verdiğini söyledi. Tedacvisi sırasında 5 yıl önce de yüzde 98 görmek engelli olduğunu anlatan Akgün, "Çok zorlu bir hayatım olmasına rağmen dimdik ayakta durmaya çalıştım. ve maalesef 5 yıl önce de gözlerimi kaybettim. Büyük nedenlerim var bununla alakalı; şiddet ve benzeri şeyler. Bunun üzerine 4 çocuğuma annelik yapmaya, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Zorlu bir mücadele veriyorum. Omzumdaki yükün altında ezildiğimin farkındayım. Ama buna rağmen ayakta durmak için büyük bir çaba sarf ettiğimi düşünüyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, herkesin kadınlar gününü kutluyorum? dedi.

'MÜCADELEYLE YENDİM?

3 çocuk annesi 41 yaşındaki Pakize Taştekin de 5 yıldır kanser ile mücade ettiğini belirterek, "Büyük bir mücadele verdik. Şu an daha da mücadele gösteriyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hepimize kutlu olsun. Allah bu hastalığı başarıyla yenmemizi nasip etsin inşallah. 5 yıl oldu, zor geçti. Saç dökülmeler olsun zor bir süreçti, ama mücadeleyle yendim? diye konuştu.

'İL GENELİNDE 150 BİN KANSER HASTASI VAR'

Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay, Diyarbakır'da yaptıkları ankette il, ilçe ve köylerinde yaklaşık 15 bin kanser hastası olduğunu aktardı. Abay, "Bunun 5 bin 250 kişisi meme kanseri. Meme kanserinde Türkiye ortalaması dikkate alındığında Diyarbakır birinci sırada. Şu anda burada 150 kadınımız var ve bunların tamamı kanser hastası. 8 Mart'ta onlara moral vermek istedik" dedi. Programın ardından geceye destek verenlere plaket verildi.