Diyarbakır'da kapalı semt pazarı yapılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kapalı semt pazarı yapılıyor

13.05.2022 13:08
Diyarbakır'da kapalı semt pazarı yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri amacıyla yaptığı kapalı semt pazarını hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri amacıyla yaptığı kapalı semt pazarını hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından esnaf ve semt sakinlerinin ferah ve hijyenik bir ortamda rahatça alışveriş yapması için hazırlanan kapalı semt pazarı projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı'nda yer alan semt pazarında kaba inşaat işleri tamamlandı, çevre düzenlemesi, elektrik sistemi ve alt yapı çalışmalarında ise son hazırlıklar yapılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde semt pazarı hizmete sunulacak.

Kentte ilk olma özelliğine sahip olan ve 4 bin 848 metrekareden oluşan kapalı semt pazarında 68 satış standı, kafeterya, idare ve zabıta odası ve mescit yer alacak.

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Kaynak: AA

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