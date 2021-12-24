Üye Girişi
DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK

24.12.2021 09:53

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Kapanan yollara 142 personel ve 46 araçla müdahale edecek olan belediye, buzlanmaya karşı da 2 bin ton buz satın aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 17 ilçede, 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Merkez ve kırsal ilçelerde kar ve buzlanmayla mücadelede 142 personel, 16 greyder, 9 kepçe, 10 kar küreme ve tuzlama aracı,1 dozer ile 10 yükleyici görev alacak. Ekipler, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütecek.

2 BİN TON TUZ SATIN ALINDI

Buzlanmaya karşı 2 bin ton tuz satın alan Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda yama, bakım ve onarım çalışması için 1500 ton soğuk asfalt hazır bulunduruyor. Karla mücadelede hizmetlerin aksamaması için vatandaşlar, olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirebilecek.

14 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Diyarbakır'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kulp, Lice, Hani ve Silvan ilçelerinde 14 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. 9 iş makinesi ve 21 personelle yürütülen çalışmalarla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi.

DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK
DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK
DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK
DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK
DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK
DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK
DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK - Son Dakika


YORUMLAR
500
Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı         
10:04
Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi         
09:57
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu         
02:30
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53

Son Dakika Haberleri
10:04 Ameliyatlar durma noktasına gelmişti! Bakan Koca ödeme sözü verdi
10:04 Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı
09:56 Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi
09:45 Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı
09:42 Altın ne kadar oldu? 24 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
09:27 Son Dakika! Bakanlık'tan kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması:Birden fazla kez yararlanılabilecek
09:24 Döviz kurlarında bugün: 24 Aralık 2021 Dolar, Euro, Sterlin fiyatları
09:16 Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi
09:15 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne
09:13 Nafaka tartışması yeniden başlıyor! Devlet,erkeklerin yerine nafaka mı ödeyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 10:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA KAPANAN YOLLARA 142 PERSONEL VE 46 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLECEK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement