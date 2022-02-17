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Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle 11 şüpheli tutuklandı

17.02.2022 12:21
Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle 11 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapkaç ve yankesicilik olaylarına karşı çalışma yapıldı.

Ekipler, 102 saatlik kamera görüntülerini izledi, olayların meydana geldiği saatleri baz alarak sokak çalışmaları yaptı.

Çalışma sonucu 2'si suçüstü olmak üzere 10 kapkaç ve 2 yankesicilik olayı aydınlatıldı, 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kapkaç ve yankesicilik yoluyla çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Asayiş, Kapkaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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