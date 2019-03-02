Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kaplıcalara Ücretsiz Servis İmkanı

Diyarbakır'da Kaplıcalara Ücretsiz Servis İmkanı

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Çermik ilçesinde bulunan şifalı kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Diyarbakır'da Kaplıcalara Ücretsiz Servis İmkanı, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Çermik ilçesinde bulunan şifalı kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların da yararlanabilmesi amacıyla cumartesi ve pazar günleri Çermik ilçesine ücretsiz servis hizmeti sunulacak.

Bir otobüsle başlayacak servis hizmetiyle saat 11.00'de Diyarbakır'dan gidiş, 17.00'de ise Çermik ilçesinden çıkış yapılacak.

Aracın güzergahı ise Batı İlçe Garajı, Kadın Doğum Hastanesi, Ceylan AVM, Kantar, Tesisler, Ninova AVM, Seyrantepe, Elazığ yolu ve Çermik Kaplıcalar olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:00 Kaynak: AA

Çermik, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı

Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kaplıcalara Ücretsiz Servis İmkanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]