Diyarbakır'da Kaplıcalara Ücretsiz Servis İmkanı
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Çermik ilçesinde bulunan şifalı kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesince Çermik
ilçesinde bulunan şifalı kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların da yararlanabilmesi amacıyla cumartesi ve pazar günleri Çermik ilçesine ücretsiz servis hizmeti sunulacak.
Bir otobüsle başlayacak servis hizmetiyle saat 11.00'de Diyarbakır'dan gidiş, 17.00'de ise Çermik ilçesinden çıkış yapılacak.
Aracın güzergahı ise Batı İlçe Garajı, Kadın Doğum Hastanesi, Ceylan AVM, Kantar, Tesisler, Ninova AVM, Seyrantepe, Elazığ
yolu ve Çermik Kaplıcalar olacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:00 Kaynak: AA
Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp
Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı
Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Mal Varlığını Açıkladı