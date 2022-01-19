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DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

19.01.2022 10:20

DİYARBAKIR'da dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda da aksamalar yaşandı.

DİYARBAKIR'da dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi geçti.

Kentte dün saat 15.00 sıralarında başlayan, gece boyunca da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimi geçerken cadde ve sokaklar kapandı. Belediye ekipleri gece bolunca birçok noktada tuzlama çalışması yaptı. Çocuklar ise sokaklara çıkarak kar topu oynadı. Polis ekipleri, ana arterlerde devriye görevi yaparak, megafonla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipleri denetleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şu ana kadar ilçede kar yağışından dolayı ulaşımda aksama yaşanmadığı bilgisini vererek, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Silvan ve Silvan- Batman kara yollarında aksaklıklar yaşandı, 33 köy yolu da ulaşıma kapandı, Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan ana arterlerde tuzlama ve kar temizliği yapılırken, olası olumsuzluklara karşı itfaiye, zabıta, Karayolları ve AFAD ekipleri hazır bekledi. 24 saat boyunca görev başında olacak kriz masası vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere anında cevap verecek.

DON BEKLENİYOR

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte il genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiği belirtildi. Yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Diyarbakır il genelinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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