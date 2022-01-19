DİYARBAKIR'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ GEÇTİ, 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

Elazığ yolundaki 1'inci Oto Sanayi Sitesi'nde çok sayıda esnaf, yoğun kar yağışı nedeniyle iş yerlerini açamadı. İş yerlerini açabilen esnaf ise temizlik yaptı. Yokuş aşağı inen otomobil, kara saplandı. Araç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Otomobil tamirhanesinde ustalık yapan Veysi Vural, dün öğle saatlerinden beri kar yağışının devam ettiğini belirterek, 'Esnaf olarak kepenkleri kapattık. Yollar buz tuttu, burada yardım istiyoruz. Mahsur kaldık, yollarımız kapalı iş yapamıyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz' dedi.