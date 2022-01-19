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Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika

Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3)

19.01.2022 19:06
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3)

VALİ KARALOĞLU: ŞEHİRLERARASI YOLLARIMIZDA KAPANMA YOKDiyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, şu anda kentte şehirlerarası yolların kapalı olmadığını belirterek, "Diyarbakır- Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Silvan ile Bitlis hattında yollarımızda kar...

VALİ KARALOĞLU: ŞEHİRLERARASI YOLLARIMIZDA KAPANMA YOK

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, şu anda kentte şehirlerarası yolların kapalı olmadığını belirterek, "Diyarbakır- Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Silvan ile Bitlis hattında yollarımızda kar dolayısıyla kapanma yok. Ama maalesef her kar yağışından sonra zincirsiz ve tedbirsiz özellikle TIR'ların kayması ile oluşan zaman zaman trafiğe kapanmalar oluyor. Bu tür olumsuzluklara da müdahale ederek yeniden yolu trafiğe açmaya çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı bulundukları yerlerden daha güvenli yerlere almak, onların öncelikle can güvenliklerini, sağlıklarını korumaya dönük çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'570 KIRSAL MAHALLE YOLUMUZ KAPALI'İlçelerle ilgili olarak bazı yollarda kapanmalar olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Diyarbakır merkez arasında Lice- Kulp arası şu anda kapalı arkadaşlar. Şu anda Diyarbakır merkezde meteorolojinin son ölçümlerine göre 25 santimi buldu kar kalınlığı ama Kulp'ta bir metreyi geçti. Lice- Kulp arası şu anda kapalı, ekiplerin açmak için çabaları var. Yine Dicle- Hani arası yolumuz kapalı, karayollarına ait yine Eğil- Dicle arası yolumuz şu anda kapalı. Sabah Çermik- Ergani ve Çermik- Çüngüş yolları da kapalıydı. Şu an itibariyle Çüngüş'e kadar yolumuz açılmış oldu. Diyarbakır'da 1047 mahallemiz var. Şu anda 570'nin kırsal mahalle yollarımız kapalı. Çünkü bugün önceliği il merkezine, ilçe merkezine ve daha çok ana arterlere ana yollara vermiş olduk. Kırsala bugün müdahale ettiğimiz bölgeler var ama ağırlıklı olarak merkezlerde kaldığımız için kırsala çok yoğunlaşamadık" dedi.'PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİYORUZ'Enerji ile ilgili il merkezinde ve ilçe merkezlerinde de yer yer bazı mahallelerde sorunlar olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Şu anda il ve ilçe merkezlerinde genel bir elektrik kesintimiz yok ama arızalar devam ediyor, ekiplerin müdahalesi de var. Yalnız kırsalda, şu anda kırsal mahallelerde 483 yerleşim birimimizde, mahallemizde enerji kesintisi var, bunların da birçoğuna bölgelerde ulaşım olmayışından dolayı ekiplerin müdahalesi de zorlaşıyor. Perşembe ve Cuma günü eğitime 2 gün ara veriyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarında memur ve kamu görevlisi olarak çalışan arkadaşlardan gebe olanlar, engelli olanlar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız da aynı şekilde bu 2 gün idari izinli sayılacak" diye konuştu.'SON 49 YILIN EN BEREKETLİ KIŞINI YAŞIYORUZ'Meteorolojiden alınan bilgiye göre 16 Ocak 1973'de Diyarbakır'da 65 santim kar yağdığı ve o günden bugüne en çok kar yağan günün, bugün 25 santim ile olduğunu aktaran Vali Karaloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kar yağışı dün ve bugün 25 santimi geçti. Son 49 yılın en bereketli gününü ve kışını yaşıyoruz. İnşallah bu da yazın çiftçilerimizin yüzünü güldürür diye temenni ediyoruz. Vatandaşlarımıza zaman zaman sosyal medya üzerinden de uyarılarımız oluyor, aynı uyarıları tekrar etmek istiyoruz. Acil işi olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasınlar. Trafiğe çıkanlar da mutlaka araçlarında kışlık lastik bulundursunlar ve zincirle çıksınlar. Acil ihtiyacı olmayanlar trafiğe çıkmasın, trafiğe çıkanlar da mutlaka tedbirini alarak trafiğe çıkmış olsunlar. Sahada Diyarbakır'ın tamamında hem yol açma çalışmalarında hem enerji arızalarını giderme konusunda şu anda 328 araç ve 1650 personelle, oluşan olumsuzlukları giderme noktasında kamu kurum ve kuruluşlarımız, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz el birliği ile sorunları çözmeye gayret ediyoruz, gayret etmeye de devam edeceğiz."

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3)
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3)
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3)
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3)
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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Şanlıurfa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika
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