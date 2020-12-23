Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam - Son Dakika

Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam

23.12.2020 15:42
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam, System.String[]

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce halkın kış aylarını sorunsuz geçirmesi için başlatılan, kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamamlandı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce halkın kış aylarını sorunsuz geçirmesi için başlatılan, kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve 17 ilçedeki 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaların ilçe belediyeleri ile koordineli yürütüleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, 250 kişilik personel ve 110 iş makinesiyle kar ve buzlanmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi.

2 BİN TON TUZ, 100 TON SOĞUK TORBA ASFALTBuzlanmaya karşı 2 bin ton tuz ve 100 ton soğuk torba asfalt aldıklarını vurgulayan Okutucu, "Kış dolayısıyla vatandaşlarımızın kış aylarını sorunsuz bir şekilde atlatması için il genelinde tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. İl genelinde yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağımızda yapılacak çalışmalarda, ilçe belediyeleriyle de koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. İl genelinde, 17 ilçede büyükşehir belediyesine bağlı 250 personelimiz, 49'u büyükşehir belediyesine bağlı olmak üzere toplamda 110 iş makinesiyle bu çalışmaları yürüteceğiz. İlçelerimizde 16 greyder, 11 kepçe, 11 kar küreme aracı, 1 dozer ve 11 yükleyici ile bu çalışmaları yapacağız. Yine buzlanmaya karşı 2 bin ton tuz ve 100 ton soğuk torba asfalt alımını da gerçekleştirmiş durumdayız. Olumsuz hava şartları olması dahilinde tüm vatandaşlarımız belediye destek hattı 'Alo 153'ten bizi arayabilirler. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışacağız. Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla işleri zamanında yapabilmek amacıyla 6 adet greyder iş makinesini de araç filomuza katmış durumundayız" diye konuştu.

Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam
Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam - Son Dakika


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