Diyarbakır'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamam - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce halkın kış aylarını sorunsuz geçirmesi için başlatılan, kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklar tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve 17 ilçedeki 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaların ilçe belediyeleri ile koordineli yürütüleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, 250 kişilik personel ve 110 iş makinesiyle kar ve buzlanmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi.