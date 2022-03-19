Diyarbakır'da kar yağışı altında evlat nöbeti; 2 aile daha katıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 929 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 2012 yılında 17 yaşında kaçırılan lise öğrencisi Veysi Diri'nin ve 2016 yılında üniversiteye hazırlanan Sadrettin Daniş'in ailelerinin katılımıyla 272 oldu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 929 gündür sürdürülen nöbette şu ana kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2012 yılında 17 yaşında kaçırılan lise öğrencisi Veysi'nin ablası Ceylan ve babası Şeyhmus Diri ile 2016 yılında üniversiteye hazırlanan Sadrettin Daniş'in annesi Hatun Daniş'in katılımıyla 272'ye ulaştı.

'YALVARIRIM SANA NEREDEYSEN DÖN GEL'Diyarbakır'da 2012 yılında evden okula gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Veysi'nin ablası Ceyla ve babası Şeyhmus Diri de HDP il binası önündeki eyleme katıldı. Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılanan abla Ceylan Diri, bir an önce kardeşinin dönmesi için çağrı yaparak, "Yalvarırım sana gel. Babamın, annemin ve ailemizin psikolojisi alt üst oldu. Hepimiz destek alıyoruz. Ben yanındaydım, onlara destek oldum. Ablam da aynı şekilde. Yalvarırım sana neredeysen dön gel" dedi.'HASRETİNDEN BİZ HASTA OLDUK'2016 yılında Diyarbakır'da üniversiteye hazırlandığı sırada kursa gittikten sonra bir daha haber alınamayan Sadrettin'in annesi Hatun Danış, Kürtçe konuşarak, hastalığının arttığını anlattı. Danış, "Biz hasta olduk, bir an önce evine gel. Okuldaydı sonra aniden kayboldu. Biz haber alamadık. Çok gençti, okula gitti. Bir daha da haber alamadık. Hasretinden biz hasta olduk. Nasıl gittiğini bilmiyorum biz köydeydik o merkezde kalıyordu. Sadece istiyoruz ki evine gelsin" diye konuştu.EYLEMİN BİNİNCİ GÜNÜNE DESTEK İSTEDİ

Evlat nöbeti sürdüren aileler adına konuşan Süleyman Aydın da, evlat nöbetlerinin 929'ncu gününe girdiğini söyledi. Aydın, "Yoğun kar yağışı altında evlat nöbeti tutan aileler olarak sonuna kadar devam ediyoruz. Asla anne ve babalar olarak yılmayacağız. Biz sonuna kadar bu evlatlarımızın mücadelesine devam edeceğiz. Bininci güne az kaldı, biz herkesten destek istiyoruz" diye konuştu.