Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kar Yağışı Başladı

Diyarbakır'da Kar Yağışı Başladı

21 dakika önce

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Diyarbakır'da Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Diyarbakır'da gece saatlerinde etkili bir şekilde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Trafikte aksamalara neden olan kar yağışı bazı vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Saatlerce etkisini sürdüren kar daha sonra yerini karla karışık yağmura bıraktı. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne göre kar yağışı yarın da etkisini gün boyu gösterecek. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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