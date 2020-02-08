Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Diyarbakır'da bir süre etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Diyarbakır'da bir süre etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte uzun bir aradan sonra yağan kar, daha sonra yerini yağmura bıraktı.


Diyarbakır'da aniden bastıran kar yağışı, şehri bir anda beyaza bürüdü. Kentte uzun bir aradan sonra etkili olan kar, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının Diyarbakır ve ilçelerinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçelerinde yoğun kar yağışının tahmin edildiğini, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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