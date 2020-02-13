Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde devam edecek kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don tehlikesine karşı, 13 Şubat Perşembe günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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