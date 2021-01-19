Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı - Son Dakika