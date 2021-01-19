Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı

19.01.2021 09:43
Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı, System.String[]

Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan, eşine mesaj atan genci bıçaklayarak yaraladı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı Çocuk parkında kan donduran görüntü: 2 kurşunla öldürülmüş cansız beden bulundu Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor Merkel'in veliahtı "Türk Armin", Prof. Dr. Uğur Şahin'in başarılarını öve öve bitiremedi Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 3 valiz dolusu para ve 3 milyon değerinde altın ele geçirildi
Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı         
09:52
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
FBI'ı harekete geçiren iddia: Kongre işgali sırasında çalınan Pelosi'nin bilgisayarı Rusya'ya satıldı FBI'ı harekete geçiren iddia: Kongre işgali sırasında çalınan Pelosi'nin bilgisayarı Rusya'ya satıldı         
08:55
Üniversite son sınıf öğrencisinin tezinin bulunduğu bilgisayarı çaldı Üniversite son sınıf öğrencisinin tezinin bulunduğu bilgisayarı çaldı         
08:51
Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu         
08:15
Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu Sıcaklığın -17 dereceye kadar düştüğü Ankara'da havuzdaki kuğular bile buz tuttu         
07:58
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu         
02:19
"Vedat Muriqi dönmeyecek" diyen Ali Koç, transfer için müjde verdi         
23:03
Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak         
22:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 10:03:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei