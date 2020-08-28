Diyarbakır'da karantinaya alınan hastalar için 'Otel veya yurtlarda kalmaları' önerisi - Son Dakika

Diyarbakır'da karantinaya alınan hastalar için 'Otel veya yurtlarda kalmaları' önerisi

Diyarbakır'da karantinaya alınan hastalar için 'Otel veya yurtlarda kalmaları' önerisi DİKTUMDER Başkanı Kenan Aksu: "Karantinada olması gereken kişiler otellerde ya da yurtlarda gözetim altında tutulsun" Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, korona virüs testi...

Diyarbakır'da karantinaya alınan hastalar için 'Otel veya yurtlarda kalmaları' önerisi

DİKTUMDER Başkanı Kenan Aksu:

"Karantinada olması gereken kişiler otellerde ya da yurtlarda gözetim altında tutulsun"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin otel, öğrenci yurdu veya misafirhanelerde gözetim altında tutulması önerisinde bulundu.

Korona virüs vaka sayısında artış yaşanan ilk 5 il arasında bulunan Diyarbakır'da vatandaşların çoğu maske ve sosyal mesafe kuralına uymuyor. Bazı vatandaşlar düğünlerde de herhangi bir tedbir almadan kol kola girerek halay çekip virüsün yayılmasına davetiye çıkarırken, bazı hastalar da karantinada olmalarına rağmen ellerini kollarını sallayıp sokağa çıkarak market ve pazarlarda günlük alışverişlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların dikkatsiz davranmaları, kentte korona virüs sayısının her geçen gün artmasına neden oluyor.

"Evde izole edilenler, otel, yurt ve misafirhanelerde gözetim altına alınsın"

DİKTUMDER Başkanı Kenan Aksu, kentte artan korona virüs vakası ve evde izole olması gereken vatandaşların durumu ile ilgili öneride bulundu. Kentte korona virüs tanısı konan hastaların büyük bir bölümünün evde izole altında olduğunu ve bunlardan bazılarının da izole kurallarına uymadığını aktaran Aksu, "Korona virüs vaka sayıları bu yüzden artmaktadır. Bunun önüne geçilmesi ve virüslü hastanın izole edilmesi için, otellerde ya da yurtlarda gözetim altında tutulması sorunu çözebilir. Tedavisi ve aşısı bulunmayan hastalığın geçici tedbirlerle tavsiyede bulunmak eksik bir durumdur. Şuanda aşısı olmayan bu virüsten alacağımız tedbirlerle kendimizi korumak zorundayız. Fakat hastanelere giden vatandaşlar hem test hem de yer bulamamaktan şikayetçi. Testi pozitif çıkan hastalar evine gönderiliyor. Düşünün korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaş baba olsun evine gidiyor ve evde ailesi bulunmakta. Bu ailenin korona virüs testleri negatif ve bunlarla birlikte yaşamak durumda kalıyor. Bunun için bence hastane yetersiz kalıyor ise ben buradan yetkili kurumlara çağrıda bulunuyorum. Bakınız devletimizin birçok imkanı bulunmaktadır. Öğrenci yurtları bulunmakta ve bu yurtlar vatandaşların kullanımına açılabilir. Orada sağlıkla ilgili bir birim kurulur ve mobil ekipler vasıtasıyla testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin izole edilmesi anlamında kullanılabilir. veya şuanda turizm açısında kentte bulunan birçok otelimiz boş durumdadır. Otel işletmecileri ve sahipleri ile anlaşılır. Oteller devletin katkısıyla korona virüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin izole edilmesi için kullanılabilir diye düşünüyorum" dedi,

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilir"

Aşısı veya tedavisi bulunmayan bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını hatırlatan Aksu, "Önümüzdeki günlerde okullar açılacak ve çocuklarımız sıkıntıya girecektir. Bu tedavisi bulunmayan hastalık maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile çözüleceğine inanmıyorum. Bunlar geçici çözümlerdir veya aşı bulununcaya kadar zamanı uzatmaya yönelik girişimlerdir. Denetimler yapılıyor ama gerekirse 15 gün ya da 1 ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması yapılsın" dedi.

Diyarbakır'da izolasyon kurallarına uymayan bin 539 kişiye 1 milyon 780 bin lira ceza kesilmişti.

Diyarbakır'da karantinaya alınan hastalar için 'Otel veya yurtlarda kalmaları' önerisi

Koronavirüs, Diyarbakır, Aksu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da karantinaya alınan hastalar için 'Otel veya yurtlarda kalmaları' önerisi - Son Dakika

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