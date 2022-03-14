Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
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Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

14.03.2022 09:23
Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır Viranşehir yolu Leblebitaş mevkisinde aküsü biten araca ihbar üzerine ulaşan Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1'i hamile 5 kişiyi araçtan alarak sağlıklı bir şekilde kurtardı.

AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

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Diyarbakır, AFAD, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı - Son Dakika
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