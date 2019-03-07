Diyarbakır'da Kardeş Kavgasında Kan Aktı: 2'si Ağır 5 Yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi.
Diyarbakır
'ın Kocaköy
ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi. Olayda, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, Kocaköy ilçesi Tepecik
köyünde meydana geldi. İddiaya göre kardeşler arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ağabey ile kardeşi ve üç kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi
ve Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, köye giriş çıkışları kapatırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:47 Kaynak: İHA
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