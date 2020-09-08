Diyarbakır'da karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı İzmir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta eşi Remziye Y'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan V.Y'nin yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.
Yapılan kapsamlı çalışma sonucu İzmir'de saklandığı belirlenen zanlı, Konak ilçesinde yakalanarak Diyarbakır'a getirildi.
V.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:33 - Kaynak: AA
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