Diyarbakır'da karla mücadele - Son Dakika
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Diyarbakır'da karla mücadele

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, dün akşam etkili olan yoğun kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alarak, 12 araçla karla mücadele çalışması başlattı.

Diyarbakır'da karla mücadele, System.String[]

DİYARBAKIR'da, dün akşam etkili olan yoğun kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alarak, 12 araçla karla mücadele çalışması başlattı.

Kentte, dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ulaşımda olası bir aksama yaşanmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları başlattı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yoğun kar yağışına karşı 6 adet tuz ve kar küremeli araç, 2 küreme aracı ve 4 iş makinesiyle karla mücadele çalışmasını yürütüyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi, evsiz ve barınma sorunu yaşayan vatandaşların belediye bünyesindeki misafirhanesine başvurarak konaklayabileceklerini duyurdu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN 24 NOKTAYA MAMA BIRAKILDI

Kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle farklı alanlarda çalışmalar aralıksız sürerken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarında aç kalmamaları için merkez Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ile Sur ilçelerinde 24 farklı noktaya mama bırakıldı.


Basri Güzeloğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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