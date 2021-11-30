Diyarbakır'da karma resim sergisi açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da karma resim sergisi açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 kız kardeşin "5'i Bir Yerde" karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 kız kardeşin "5'i Bir Yerde" karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında yürüttüğü çalışmalarla gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Rozerin, Aleyna, Dilara Nur, Elif Ecrin ve Ebru Eylül Özdemir kardeşlerin yaptığı resimlerin yer aldığı "5'i Bir Yerde" karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılışını, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Ömer Buğday, Kent Konservatuarı Şube Müdürü Erol Kaplan ve Ressam Ramazan Özdemir yaptı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde yer alan salonda açılan sergide, 79 karma resim sergileniyor. Sergi, 6 Aralık'a kadar sürecek.

Son Dakika

Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli

Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var