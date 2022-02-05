Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, para meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Mobilya dükkanında iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla ve darp sonucu yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.