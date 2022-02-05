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Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı

05.02.2022 15:13
Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da, para meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, para meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Mobilya dükkanında iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla ve darp sonucu yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı
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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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