Diyarbakır'da kavşaklara bırakılan maketler tartışmaları da beraberinde getirdi - Son Dakika

- Diyarbakır'da kavşaklara bırakılan maketler tartışmaları da beraberinde getirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 170 bin metrekare büyüklüğündeki alana 27 farklı türde 3 bin 500 ağaç ve 55 bin çalı dikimi, 120 bin metrekare çim serimi yapılırken, bazı kavşaklara Diyarbakır'ın sembol ürünlerinin maketi yapıldı. Maketlerin özensiz yapıldığı iddiası tartışmayı da beraberinde getirdi.

Diyarbakır Havalimanı kavşağına kentin kültürünü yansıtan maketler yerleştirildi. Yerel görseller esas alınarak hazırlanan maketler tek tek dikilmeye başlandı. 27 farklı türde 3 bin 500 ağaç ve 55 bin çalı dikimi yapılan alana 120 bin metrekare çim serimi yapıldı. Sulama sisteminin sürekli çalışması için 350 ton kapasiteli 2 su deposu kuruldu. Devam eden çalışmalar kapsamında 20 bin çalı dikimi ve 50 bin metrekare ilave çim serimi yapılacağı belirtildi. Alana yerleştirilen Diyarbakır karpuzu, halay ekibi, bakır işleyen usta, kadayıf ustası, kente özgü hasır bilezik maketleri ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Fotoğrafların yansıması üzerine sosyal medyada bazı vatandaşlar maketlerin özensiz yapılması nedeni ile eleştiride bulundu. Yapılan eleştiriler üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketlerin çalışmalar tamamlandığında manzaranın küçük bir parçası olacağı belirtildi. Eleştirilerin saygıyla karşılandığı kaydedilirken, kavşakta yapılan düzenleme çalışmalarının maliyetinin 4 milyon 412 bin 835 lira olduğu bildirildi.

"Çalışma tamamlandığında nihai değerlendirme yapılacak"

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının gündeme taşıdığı, havalimanı kavşağı peyzaj düzenlemeleri kapsamında alana yerleştirilen maketlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Havalimanı Yonca Kavşağı'na yeni düzenlemeler kapsamında yerleştirilen maketlerle ilgili estetik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştiriler saygıyla karşılanmakta ve değerlendirilmektedir. 170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Birtakım çevreler, estetik eleştirileri dayanak tutarak, kamuoyunu yanıltıcı, kurumumuz hakkında istifham oluşturacak iddialarda bulunmaktadırlar. 170 dönümlük alanda çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020'de 'Havaalanı Yonca Kavşağı Peyzaj Düzenleme Yapım İşi' adıyla canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır."

(RK-YRT-CC-Y)