Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde vatandaşlar, kayalar arasından köpek sesleri duydu. Molozların altında yavru köpeklerin mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri dün üç köpeği kurtarırken, sonuncu köpek bugün kepçe, kazma ve kürekler yardımıyla alan kazılarak yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayalar arasında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

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