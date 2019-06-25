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Diyarbakır'da kayalıktan düşen çoban öldü

35 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da kayalıktan düşen çoban öldü, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti.
Hamzalı Mahallesi'nin Yolçatı mezrası kırsalında bir grup çoban, akşam hayvanları barınağa yerleştirdikten sonra mezraya dönmek üzere yola çıktı. Dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıktan düşen Metin Çiçek (18) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kulp Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işleminin ardından, Çiçek'in cenazesi, Hamzalı Mezarlığı'nda defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Yolçatı, Hamzalı, Kulp, Diyarbakır, Güncel
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