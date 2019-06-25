Diyarbakır'da kayalıktan düşen çoban öldü
35 dakika önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:35 Kaynak: AA
'ın Kulp
ilçesinde, kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti. Hamzalı
Mahallesi'nin Yolçatı
mezrası kırsalında bir grup çoban, akşam hayvanları barınağa yerleştirdikten sonra mezraya dönmek üzere yola çıktı. Dönüş
yolunda dengesini kaybederek kayalıktan düşen Metin Çiçek
(18) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kulp Devlet Hastanesi
morgunda yapılan otopsi işleminin ardından, Çiçek'in cenazesi, Hamzalı Mezarlığı'nda defnedildi.
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım
Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı
Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim