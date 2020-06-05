Diyarbakır'da

Kayapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara yönelik "Kayapınar'la Eğitim Doğada" etkinliği düzenledi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen çocukların doğada daha keyifli ve verimli vakit geçirebilmeleri için Park 75'te düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı.

Çocuklar, eğitmenler gözetiminde müzik, resim, spor, dans, oyunla değerler eğitimi, satranç, işaret dili etkinlikleri ve çeşitli yarışmalarla neşeli dakikalar geçirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, uzun zamandır evden çıkamayan çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi ve onlara kitap hediye ederek, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.