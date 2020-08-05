Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde - Son Dakika

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde Jandarma görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 6'ıncı gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde

Jandarma görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 6'ıncı gününde devam ediyor. Jandarma ekipleri, köyde küçük Miraç'ı en son gören tanıkların ifadelerine başvururken, arama kurtarma ekipler ise Dicle Nehri kıyısı ile dağlık alandı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramının 1'inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolduğu ilk günden beri ekipler dağ taş demeden küçük Miraç'ı bulmak için çalışma başlattı.

Nehir kıyısında ve dağlık alanda çalışmalar sürüyor.

Jandarma, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE ekipler karada su altı arama kurtarma ekipleri de nehirde çalışmalarını sürdürüyor. Hassas burunlu köpeklerin da katıldığı arama çalışmalarının 6'ncı günde de ekipler nehir kıyısında ve dağlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan arama çalışmalarına İnsansız Hava Araçları havadan destek verirken, Kelekçi köyünde arama ve inceleme çalışması başlatan jandarma ekipleri ise köyde küçük Miraç'ı en son gören tanıkların ifadelerine başvurdu.

"Allah için ben oğlumu istiyorum"

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları bölgede devam ederken, 4 yaşındaki Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, yetkililerden çalışmaları sürdürmelerini ve bir an önce oğlunun bulunmasını istedi. Acılı anne Çiçek, "Oğlum hiçbir yerde bulunmadı. Herkes oğlumun bulunması için seferber olmuş ama oğlum hiçbir yerde yok. Oğlum aç mıdır, susuz mudur, nerededir hiç bilmiyorum. Ben oğlumu istiyorum, ne olur oğlumu bulun. Herkese sesleniyorum, gören, duyan ve yerini bilen varsa ne olur çıkıp söylesin. Allah için ben oğlumu istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde

Diyarbakır, Jandarma, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:51

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde - Son Dakika
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