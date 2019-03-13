Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kaybolan Şanlıurfalı Çocuk Adapazarı'nda Bulundu

Diyarbakır'da Kaybolan Şanlıurfalı Çocuk Adapazarı'nda Bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinden 5 gün önce Diyarbakır'a misafirliğe giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Kayan, Adapazarı'nda bulundu.

Diyarbakır'da Kaybolan Şanlıurfalı Çocuk Adapazarı'nda Bulundu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinden 5 gün önce Diyarbakır'a misafirliğe giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Kayan, Adapazarı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre; Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Kayan, 5 gün önce (Cumartesi) Diyarbakır'da ikamet eden dayısına misafirliğe gitti. Dayısının evinde bir gece kalan Kayan'dan, Pazar günü Viranşehir'e dönmek için şehirlerarası minibüs otogarına gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Çocuklarının eve dönmemesi üzerine Kayan'ın ailesi, durumu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Kayıp başvurusunun ardından ulusal ve yerel medyada çıkan haberleri gören ailenin Adapazarı'ndaki akrabaları, Mehmet Ali Kayan'ın yanlarında olduğunu babasına bildirdi.

Baba Şirin Kayan, çıkan haberler üzerine çocuğunun Adapazarı'nda akrabalarının yanında bulunduğunu belirterek, teşekkür etti - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

Viranşehir, Adapazarı, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi Misafirlikten Dönen 14 Yaşındaki Mehmet Ali'den 3 Gündür Haber Alınamıyor

Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kaybolan Şanlıurfalı Çocuk Adapazarı'nda Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]