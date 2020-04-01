Diyarbakır'da kaybolan yaşlı kadın Kızıltepe'de bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da kaybolan yaşlı kadın Kızıltepe'de bulundu

Diyarbakır'da kaybolan Keji Aztağaç, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu.

Diyarbakır'da kaybolan Keji Aztağaç, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu. Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbileri kapsamında Kızıltepe Şehirlerarası Otogarında denetim yaptı. Garda bekleyen yaşlı kadının, yapılan GBT-UYAP (Genel Bilgi Toplama -Ulusal Yargı Ağı Projesi) sorgulamasında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce "kayıp şahıs" olarak aranan ve 100 yaşında olduğu belirtilen Keji Aztağaç olduğu tespit edildi. Bir hafta önce Kızıltepe ilçesine hasta ziyaretine geldiğini belirten Aztağaç, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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