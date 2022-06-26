Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası için drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası için drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlatıldı

26.06.2022 17:19

Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası için drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlatıldı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan epilepsi hastası vatandaş için ekipler drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası için drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlatıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan epilepsi hastası vatandaş için ekipler drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Köyü'nde yaşayan epilepsi hastası Şenay K.(27), sabah saatlerinde evde olmadığı akrabaları tarafından fark edildi. Şenay K. için akrabaları arama çalışması başlattı. Akrabalar, kendi imkanlarıyla genç kadına ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, ANDA, jandarma, bir K9 köpeği, UMKE ve güvenlik köy korucularından oluşan ekip gönderildi.

Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra kırsalda arama çalışması başlattı. Drone destekli arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası için drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası için drone ve K9 köpeğiyle arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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