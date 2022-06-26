İhbar üzerine jandarma ile bölgeye yönlendirilen AFAD ve UMKE ekipleri, iz köpekleri ve drone ile arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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