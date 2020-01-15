Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

6 saat önce

Diyarbakır'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kadın, polis tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, System.String[]

Diyarbakır'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kadın, polis tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kişilerden haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla verilen adresin kapısını açarak eve girdi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada yerde yatar vaziyette bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin Melike Demirok'a ait olduğu ve kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Öte yandan, Demirok'un yakınlarının 8 Ocak'ta polise kayıp müracaatında bulunduğu, dün Demirok ile eşi G. Demirok'un polis merkezine giderek kayıp kaydının düşürülmesi için başvurduğu öğrenildi.

Polis ekipleri suç aletini bulmak ve şüpheli G. Demirok'un yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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