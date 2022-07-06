DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

06.07.2022 10:44
DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kaybolan şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinden çıkan Mehmet Kuru, geri dönmeyince yakınları çevrede arama yaptı. Mahallelinin de yardımıyla yapılan aramadan sonuç elde edemeyen yakınları, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı ve iz takip köpeklerinin de yer aldığı arama çalışması devam ediyor. (DHA)

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DİYARBAKIR - Kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı DİYARBAKIR - Kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için ekipler seferber oldu Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için ekipler seferber oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA, KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Son Dakika

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