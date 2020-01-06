Diyarbakır'da kayıt dışı internet kafelerde bahis oynatıldığı iddiası - Son Dakika
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Diyarbakır'da kayıt dışı internet kafelerde bahis oynatıldığı iddiası

15 dakika önce

Diyarbakır İnternet Kafe İşletmeciliği Odası Başkanı Mehmet Albayrak, internet Kafe Denetim Komisyonlarının yeniden faal hale getirilmesi çağrısında bulunarak, "İnternet kafe işletmecilerinin, kayıt dışı internet kafeler sebebi ile bahisle anılmasını istemiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da kayıt dışı internet kafelerde bahis oynatıldığı iddiası, System.String[]

Diyarbakır İnternet Kafe İşletmeciliği Odası Başkanı Mehmet Albayrak, internet Kafe Denetim Komisyonlarının yeniden faal hale getirilmesi çağrısında bulunarak, "İnternet kafe işletmecilerinin, kayıt dışı internet kafeler sebebi ile bahisle anılmasını istemiyoruz" dedi.


Diyarbakır'da kayıt dışı internet kafelerde oynanan kaçak bahis birçok kişinin hayatını söndürmeye devam ediyor. Hemen her yaştan vatandaşın kayıt dışı internet kafelerde rahatlıkla ulaşıp bahis belasına düşmesi üzerine Diyarbakır İnternet Kafe İşletmeciliği Odası Başkanı Mehmet Albayrak açıklama yaptı. Albayrak, İnternet Kafe Denetim Komisyonlarının yeniden faal hale getirilmesi çağrısında bulundu. Diyarbakır'da 380 internet kafenin kayıt dışı işletildiğini belirten Albayrak, "Diyarbakır'da 320 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır. Şu anda bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda merkez ilçeler ile Hani, Eğil ve Kocaköy ile beraber 380 adet kayıtsız internet kafe bulunmaktadır. Herhangi bir yerde kayıtları yoktur. Bununla birlikte 2019 yılı içerisinde kayıtlarını silen internet kafe işletmeleri sayısı 137 ve kayıt yaptıran ise 56'dır" diye konuştu.


"Kafelerin bahis oynatmaları, denetimlerin yetersizliğinden kaynaklanıyor"


Kayıtsız olanların içerisinde bahis oynatanların birinci sırada olduğunu aktaran Albayrak, "Kayıtsız internet kafeler içesinde bahis oynatanlar da var normal çalışma yürüten de var. Bunların içinde bahis oynatanların yüzde 90'ı, denetim yetersizliğinden kaynaklanıyor. Denetimler sıkılaştırıldığında mecbur kayıt yaptırır ve bahisten uzak duracaklarını düşünüyorum. Biz hiçbir zaman internet kafelerin isminin bahisle anılmasını istemiyoruz. Bahis oynatanların çoğu üzerinde internet kafe yazılıyor ve camlarına olduğu gibi siyah film çekiyorlar. İnternet kafelerin camlarına film çekmesi kesinlikle yasaktır. Bahis oynatan kişilerin 3 veya 4 bölgede yerleri bulunuyor. Bir yeri kapatıldığında diğer yerde tekrardan bahis oynatmaya devam ediyor. El birliği ile bunların üzerine gidersek bu sorun ortadan kalkar. Bahis hem ev yıkandır, ev yıkanın da evi de olmaz. Bunlar kayıt altına alınırsa buralarda yanlış yapma zemini ortadan kalkar. İnternet Kafe Denetim Komisyonlarının yeniden faal hale getirilmesi istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Mehmet Albayrak, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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