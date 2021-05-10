Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi - Son Dakika

Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi

10.05.2021 13:47
Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi, System.String[]

Muhalefet, kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi gösteren adam gibi heykellere büyük tepki gösterdi. CHP Diyarbakır İl başkanı Gönül Özel, "Sosyal hizmetlerinin önü kuyruklarla doluyken, bir gıda kolisi için parti önlerinde o kadar insan kuyruk oluştururken bu çok gereksiz bir harcamadır" ifadelerini kullandı.

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağındaki parka dört heykel yerleştirdi. Halay çekenler, kadayıf tepsisini gösteren adam, hasır bileziği ve zincirle karpuzun içindeki çocuk şeklinde tarif edilebilecek heykeller tepkilere neden oldu. CHP ve DEVA Partisi Diyarbakır il başkanları dikilen heykellere tepki gösterdi.

CHP'Lİ İL BAŞKANI: ÇOK GEREKSİZ BİR HARCAMA

CHP Diyarbakır il başkanı Gönül Özel, "Havalimanına girişine yapılan bu heykeller tamamıyla israftır. İnsanlar yoklukla cebelleşirken ve her gün kaymakamlıkların sosyal hizmetlerinin önü kuyruklarla doluyken bir gıda kolisi için parti önlerinde o kadar insan kuyruk oluştururken bunların oraya heykel dikmesinin hiçbir anlamı yok. Diyarbakır karpuzunun, kadayıfının meşhur olduğunu herkes biliyor. İnsanlar oradan geçerken ne kadar değerlendirebilecektir onu. Bu çok gereksiz bir harcamadır. Yine kentin belli yerlerine palmiye ağaçları dikildi dünyalarca para verildi ama ağaçların yarısından fazlası kurudu. Bunların hepsi israf" ifadelerini kullandı.

MALİYETİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK MISINIZ?

Sözcü'nün haberine göre Diyarbakır'daki heykellere tepki gösteren bir diğer isimse DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen oldu. Ülsen "Alem karpuz görsün görmesine de acaba bu mimarı facia ürünü peyzaj çalışmasının maliyetini kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Belki sadece karpuz heykellerine ne kadar harcadığınızı söylersiniz?" dedi.

"KORKU FİLMİ GİBİ"

Kayyum tarafından yaptırılan heykeller sosyal medyada çok konuşulurken, bazı kullanıcılar "Ne bu, korku filmi gibi?" gibi yorumunda bulundu.

Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Diyarbakır, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • ... : Muhalefet bu kafayla gittiği sürece anca dedikoducular gibi kalmaya devam eder bir adım öteye de gidemez Cevap Yaz 10 12 Yayından Kaldır
  • Atalay A.: chp mi heykelden muzdaripmis ,chp li belediyelerin halka bir kurusluk hizmeti yokken heykellere ayrilan harcanan paralarin hesabi yok,iki yüzlüsünüz len Cevap Yaz 13 8 Yayından Kaldır
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