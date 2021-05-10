Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağındaki parka dört heykel yerleştirdi. Halay çekenler, kadayıf tepsisini gösteren adam, hasır bileziği ve zincirle karpuzun içindeki çocuk şeklinde tarif edilebilecek heykeller tepkilere neden oldu. CHP ve DEVA Partisi Diyarbakır il başkanları dikilen heykellere tepki gösterdi.
CHP Diyarbakır il başkanı Gönül Özel, "Havalimanına girişine yapılan bu heykeller tamamıyla israftır. İnsanlar yoklukla cebelleşirken ve her gün kaymakamlıkların sosyal hizmetlerinin önü kuyruklarla doluyken bir gıda kolisi için parti önlerinde o kadar insan kuyruk oluştururken bunların oraya heykel dikmesinin hiçbir anlamı yok. Diyarbakır karpuzunun, kadayıfının meşhur olduğunu herkes biliyor. İnsanlar oradan geçerken ne kadar değerlendirebilecektir onu. Bu çok gereksiz bir harcamadır. Yine kentin belli yerlerine palmiye ağaçları dikildi dünyalarca para verildi ama ağaçların yarısından fazlası kurudu. Bunların hepsi israf" ifadelerini kullandı.
Sözcü'nün haberine göre Diyarbakır'daki heykellere tepki gösteren bir diğer isimse DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen oldu. Ülsen "Alem karpuz görsün görmesine de acaba bu mimarı facia ürünü peyzaj çalışmasının maliyetini kamuoyu ile paylaşacak mısınız? Belki sadece karpuz heykellerine ne kadar harcadığınızı söylersiniz?" dedi.
Kayyum tarafından yaptırılan heykeller sosyal medyada çok konuşulurken, bazı kullanıcılar "Ne bu, korku filmi gibi?" gibi yorumunda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kayyum tarafından yaptırılan heykellere muhalefetten tepki geldi - Son Dakika