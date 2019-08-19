Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kayyum tepkisi; protestoculara tazyikli suyla müdahale
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Diyarbakır'da kayyum tepkisi; protestoculara tazyikli suyla müdahale

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma ve ardından kayyım atama kararı, Diyarbakır'da protesto edildi

Diyarbakır'da kayyum tepkisi; protestoculara tazyikli suyla müdahale, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma ve ardından kayyım atama kararı, Diyarbakır'da protesto edildi.






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Diyarbakır'da belediye başkanının görevden alınması protesto edildi. Polis, göstericilere tazyikli su ile müdahale etti
Reuters








Diyarbakır Büyükeşhir Belediye Başkanlığı'nın önünde başlayan protesto gösterisine polis tazyikli su ile müdahale etti.
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:59 
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