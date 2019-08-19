Diyarbakır'da kayyum tepkisi; protestoculara tazyikli suyla müdahale
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma ve ardından kayyım atama kararı, Diyarbakır'da protesto edildi
İçişleri Bakanlığı
'nın görevden alma ve ardından kayyım atama kararı, Diyarbakır
'da protesto edildi.
Diyarbakır Büyükeşhir Belediye Başkanlığı'nın önünde başlayan protesto gösterisine polis tazyikli su ile müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:59
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