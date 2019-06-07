Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaza: 4 yaralı
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Diyarbakır'da kaza: 4 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kaza: 4 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yoldan çıkan 21 AS 181 plakalı cip ile 31 KCP 61 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, henüz sürücüleri öğrenilmeyen araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla  Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Sabah, Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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