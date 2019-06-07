Diyarbakır'da kaza: 4 yaralı
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Bağlar
ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yoldan çıkan 21 AS 181 plakalı cip ile 31 KCP 61 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, henüz sürücüleri öğrenilmeyen araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
ile Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Diyarbakır
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı
Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak
Binali Yıldırım'ın PKK telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi