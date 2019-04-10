Diyarbakır'da Kaza; Anne ve Bebeği Yaralı
58 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı hafif ticari araç, şarampole devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:28 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Çermik
ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada Fadile Karaağaç
ile bebeği yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Çermik ilçesinde meydana geldi. Çüngüş
ilçesinden Çermik'e giden Hasan Balpetek yönetimindeki 21 UC 960 plakalı kamyonet, aynı yöndeki Cengiz Karaağaç'ın kullandığı 65 FD 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaağaç'ın kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada, sürücünün araçta bulunan eşi Fadile Karaağaç ile ismi öğrenilemeyen bebeği hafif yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı anne- bebeği, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesi
'ne götürdü.
- Diyarbakır
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