Diyarbakır'da "Kent Bayramlaşması" düzenlenecek - Son Dakika

Diyarbakır'da Kurban Bayramında "Kent Bayramlaşması" yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada göre, Kurban Bayramı nedeniyle mülki amirlerden, kamu kurum temsilcilerine, askeri erkandan, yargı ve güvenlik mensuplarına kadar sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların da dahil olduğu bir bayramlaşma düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Program ile ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen kalan Vali Münir Karaloğlu, etkinliğin planlanması, alınacak tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile vatandaşa yönelik sunulabilecek hizmetler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşüne yer verilen Karaloğlu, toplumun tüm kesimlerine hitap edecek bayramlaşmada hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin davet edileceğini, tüm Diyarbakırlıları kapsayan bu bayramlaşmayla halkın birbiriyle kucaklaşacağını belirtti.

Önceki yıllarda kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri bayramlaşma merasimleri yerine tüm Diyarbakırlıların yer aldığı bir bayramlaşmanın daha anlamlı olacağını işaret eden Karaloğlu'nun, şu ifadelerine yer verildi:

"İlk defa gerçekleştirilecek Diyarbakır Kent Bayramlaşmasının bundan sonraki bayramları da kapsayacak şekilde geleneksel hale getirilecek. Pandemiye yönelik alınacak tedbirlerin üzerinde durduğu toplantıda katılan vatandaşlar için maske, kolonya gibi ürünlerin ilgili kuruluşlarca temin edilecek. 'Bayram sevincimiz daim olsun" sloganıyla tüm Diyarbakırlıları buluşturacak program aynı zamanda Diyarbakır için bir ilk olacak."

Bayramlaşma, bayramın birinci günü ikindi namazı sonrasında Ulu Camii avlusunda düzenlenecek programda katılan vatandaşlara maske ve kolonyanın dışında çeşitli ikramlar da sunulacağı kaydedildi.