Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Kent Konservatuarı Müzik Günleri" Başladı

Diyarbakır'da "Kent Konservatuarı Müzik Günleri" Başladı

47 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kent Konservatuarı Müzik Günleri' başladı.

Diyarbakır'da
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kent Konservatuarı Müzik Günleri' başladı.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun Hicaz Makamında Şarkılar Konseri ve Grup Nostalji Eski Yeşilçam Müzikleri Enstrümantal Dinletisi ile başlayan etkinlik dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Farklı müzik örneklerinin seslendirildiği gecede izleyiciler gösterilen performanstan dolayı müzisyenleri ayakta alkışladı.

8 Şubat Cuma günü son bulacak olan müzik günlerinde konserler, müzik dinletileri, danslar ve halk oyunları gösterileri sahnelenecek. Kent Konservatuarı Müzik Günleri'ndeki etkinliklerden vatandaşlar ücretsiz şekilde faydalanacak.

4 gün sürecek olan müzik günleri programıyla Diyarbakır'daki müzik okulları, çağdaş müzik bestecileri, ses ile saz sanatçıları, klasik batı müziği icracıları, halk oyunları, dengbej geleneği ve müzik yorumcuları arasında etkileşim sağlanması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:18 Kaynak: AA

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