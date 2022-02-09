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Diyarbakır'da Kent Konservatuarına yeni dönem kayıtlar başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da Kent Konservatuarına yeni dönem kayıtlar başladı

09.02.2022 12:02
Diyarbakır'da Kent Konservatuarına yeni dönem kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği Kent Konservatuarındaki sanat kursları için kayıt almaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği Kent Konservatuarındaki sanat kursları için kayıt almaya başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde bağlama, gitar, yan flüt, keman, piyano, resim, erbane, tezhip, ses eğitimi, kabak kemane, klarnet, ney, halk oyunları, fotoğrafçılık ile güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültelerinin müzik ve resim bölümlerine yönelik düzenlenecek hazırlık kurslarına çocuk ve yetişkinler kabul edilecek.

9 Şubat'ta başlayan Kent Konservatuvarı yeni dönem kayıtları 23 Şubat'ta sona erecek.

24- 28 Şubat'ta ders planlaması yapılacak olan kurslarda eğitim 1 Mart'tan itibaren başlayacak.

Hazırlık kursları, ilgili bölümlerin sınav tarihlerine kadar devam ederken diğer kurslar ise 15 Haziran'a kadar sürecek.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kongre, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kent Konservatuarına yeni dönem kayıtlar başladı - Son Dakika


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