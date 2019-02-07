Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Kent Konservatuvarı Müzik Günleri

Diyarbakır'da Kent Konservatuvarı Müzik Günleri

52 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, farklı müzik gruplarını bir araya getirerek, sanat düşüncelerini ortak bir paydada sunmak amacıyla düzenlediği Kent Konservatuvarı Müzik Günleri devam ediyor.

Diyarbakır'da Kent Konservatuvarı Müzik Günleri, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, farklı müzik gruplarını bir araya getirerek, sanat düşüncelerini ortak bir paydada sunmak amacıyla düzenlediği Kent Konservatuvarı Müzik Günleri devam ediyor.


Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden program kapsamında düzenlenen "Türkülerin İzinden Özel Konseri" dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Konsere gelenler de türkülere eşlik etti.

Programda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuarı'nda eğitim gören kursiyerler performanslarını sergilediler. Büyük beğeni toplayan kursiyerler, izleyicilerden alkış aldı.


Müzik günlerinde konserler, müzik dinletileri gerçekleştiriliyor, danslar ve halk oyunları gösterileri sahneleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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