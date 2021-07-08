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Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor - Son Dakika

Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor

08.07.2021 15:57
Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların hayatına dokunacak projeleri birbiri ardına uyguluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların hayatına dokunacak projeleri birbiri ardına uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalarla kent yaşamındaki sorunlar azaltılarak, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam konforunu artıracak projeler hayata geçiriliyor.

T??????arihi mekanlarda devam eden restorasyon çalışmalarıyla da kentin turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda geçen yıl 10 Ağustos'ta Diyarbakır Kalesi'nin en görkemli burçları olan Ulu Beden, Yedikardeş, Selçuklu, Nur ve Urfa Kapı'daki 6 burçta restorasyon çalışması başlatıldı.

Benusen Mahallesi'nde onarımı yapılan burçlara bitişik olan ve görüntüsünü olumsuz etkileyen 300'e yakın bağımsız yapı kamulaştırılarak surların dış kısmındaki koruma bandında 25 bin metrekarelik alan ortaya çıkarıldı.

Ocak ayında 11'i İçkale ve 2'si dış kale burcu olmak üzere 13 burçta, Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarı ile 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin de yer aldığı restorasyon çalışmaları hayata geçirildi.

Restorasyon kapsamında İçkale'de yapılan kazılarda üç burcun kapısı ortaya çıkarıldı.

Mayıs ayında Dağkapı, Tek Beden, 7 ve 8 nolu burçlar ile Diyarbakır Kalesi'nin ayakta duran 98 burcundan 24'ü restorasyon çalışmalarına dahil edildi.

Fiskaya seyir terası yenileniyor

Fiskaya Şelalesi'nin tekrar akar hale getirilmesinin ardından, seyir terasında yenileme çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projenin tamamlanmasıyla vatandaşlar, Dünya Kültür Mirası Hevsel Bahçeleri ile Dicle Nehri manzarasını bir arada izleyebilecek.

Malabadi Köprüsü'nün görkemi ortaya çıkarılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dünyanın bugüne ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsü olan Malabadi Köprüsünün görkemini ortaya çıkarmak için 30 bin metrekarelik alanda da çevre düzenlemesi yapacak.

Toplam 30 bin metrekare alanın düzenleneceği çalışmada, 18 bin 95 metrekare yeşil alan olacak. Köprü çevresinde, meydan, kafeterya, mescit, seyir terasları, gezinti yolu, iskele, çocuk oyun alanı, tuvalet ve bebek bakım odaları yer alacak.

Köprüye fiziksel teması kesmek için yapay sahil oluşturulacak projede ışıklandırma ile eserin görkeminin gece de görülmesi sağlanacak.

Diyarbakır ulusal ve uluslararası spor aktivitelerinin merkezi olacak

Diyarbakır'ı uluslararası spor merkezine dönüştürecek 16 gençlik ve spor yatırımının protokolü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik, Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesi arasında imzalandı.

Gençlik ve Spor Yatırımları Projesi kapsamında içinde yüzme, tenis, okçuluk, voleybol, futbol, basketbol başta olmak üzere tüm spor branşlarını kapsayan, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına uygun "Spor Park" yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçe merkezine 5 kilometre, Diyarbakır'a 55 kilometre uzaklıkta 180 bin metrekare alana sahip "Selahaddin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı" inşa edecek.

Sur ilçesinde yaşayan gençleri ve Dicle Üniversitesinde okuyan öğrencileri buluşturma amacıyla Sur ilçesinin Yiğitçavuş Mahallesinde 66 bin metrekare üzerinde "Sur Dicle Vadisi Spor Kompleksi" kurulacak.

Kayapınar ilçesinde "El Cezeri Bilim ve Gençlik Merkezi", Sur ilçesinde "Sezai Karakoç Tematik Edebiyat Gençlik Merkezi" açılacak. Eğil, Hani, Lice, Çınar, Çermik ve Kulp'ta ise ilçe gençlik merkezleri kurulacak.

Okul bahçeleri ve uygun parklara 350, cami bahçelerine ise 50 basketbol potası takılacak.

Bağlar, Bismil, Kocaköy, Hazro ve Eğil'de 1000 kişilik spor salonları, Ergani, Bağlar, Bismil, Çınar, Silvan ve Kulp ilçelerinde yüzme havuzu açılacak.

Yatırımlar kapsamında ayrıca 80 halı saha, 9 basketbol ve voleybol sahası ile çim ve 3 nizami sentetik futbol sahası inşa edilecek.

Hafif raylı sistemin 2023'te hizmete girmesi hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ucuz, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için Hafif Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalara devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığının, 2023'te hizmete sunmayı planladığı Dağkapı- Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında Raylı Sistem Hattı'nda proje çalışmaları kapsamında zeminin jeolojik-jeoteknik etütleri yapılıyor.

Ekipler, raylı sistem güzergahının jeolojik modelinin ortaya çıkartılması ve jeoteknik parametrelerinin elde edilmesine yönelik sondaj çalışmalarını tamamladı.

İlçelere kent meydanı ve millet bahçeleri kazandırılacak

Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 14 bin 430 metrekarelik alana 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edecek. İlçenin çehresini değiştirecek meydan projesinde, 8 bin 300 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak.

Hazro'ya 32 bin metrekarelik alanda içerisinde piknik alanı, kamelya, spor aletleri, yürüyüş yolları, oturma birimleri olan ve çocuklar için çeşitli oyun gruplarının yer alacağı millet bahçesi kazandırılacak.

Kocaköy'de ise 9 bin 500 metrekare alana park yapılacak.

Kafeterya, mescit, gül bahçeleri, kamelya, spor aletleri, yürüyüş yolları ve tuvalet inşa edilecek parkta çocuklar için yumuşak zemin üzerine çeşitli oyun gruplarının bulunduğu alan oluşturulacak.

Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor
Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor
Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor
Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor
Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçiriliyor - Son Dakika


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